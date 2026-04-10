◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月１０日、美浦トレセンアネモネＳを快勝して本番へ臨むディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は、きょう１０日に決戦の地へ向けて出発した。阪神競馬場周辺は、金曜日中には雨がやむ予報。手塚久調教師は「パンパンの方がいいけど良馬場でやれそうなのはいいですね。（先週の）大阪杯の時よりは良くなりそうですし