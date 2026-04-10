つるっときれいに！アボカドの皮のむき方 アボカドはねっとりとした実が皮にくっつきやすく、きれいに皮むきをするのが難しい素材。けれど、下ごしらえの手順に気をつけたり、ちょっとした工夫をすることで簡単、きれいに皮をむくことができます。皮に身が残らないので気持ちよくむくことができますよ。 アボカド皮むきのポイントは？熟成させてからむく アボカドが未熟だと、きれいに皮をむくことができません。熟成があまけれ