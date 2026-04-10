あす11日の「Prime Video Boxing 15」（両国国技館）で予定されていたプロボクシング前WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（24＝帝拳、10勝8KO1敗）の再起戦が中止となった。高見の体調不良のためと帝拳ジムが10日に公式サイトで発表した。同日に都内のホテルで行われた前日計量にも姿を見せなかった。フライ級でWBA1位、WBC3位などにランクする高見は、元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（25＝メキシコ、18勝8KO1敗）