ママの姿が見えず、踊る妹と見守る姉…対照的なパグ姉妹が、SNSで話題となっている。【映像】パグ妹が踊っている様子（実際の映像）ママの姿が見えなくなると、そわそわし始める2匹のパグ。おすわりしているのは、お姉ちゃんのあずきちゃん（5歳）。そして、まるで踊るように動いているのが、もなかちゃん（1歳）だ。飼い主（@shiro19051648）によると、もなかちゃんは“坂田利夫さんみたいな動き”で、よくママを探