フクビ化学工業がストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の１０１９円に買われ、その後同水準でカイ気配となった。１０日午前１１時、同社と出光興産、竹中工務店（大阪市中央区）、ケミカルリサイクル・ジャパン（ＣＲＪ、東京都中央区）、プライムポリマー（ＰＲＭ、同）の５社が、使用済みプラスチックを原料として、再生プラスチックを製造するとともに建設資材への活用に成功したと発表。これを材料視した買いが