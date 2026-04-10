ビックカメラが後場下げ幅を縮小しプラスに転じる場面があった。正午ごろに２６年８月期の連結業績予想について、売上高を１兆１３０億円から１兆２２０億円（前期比４．９％増）へ、営業利益を３０５億円から３４４億円（同１３．６％増）へ、純利益を１７５億円から１８４億円（同５．３％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２１円から２３円（年４３円）へ引き上げたことが好感されている。 上期において、パソコ