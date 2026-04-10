アストロスケールホールディングスが後場上げ幅を拡大している。正午ごろに、１月に発表した宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が公募した宇宙戦略基金事業第２期において、「空間自在移動の実現に向けた技術」の実施機関として採択されたプロジェクトに関して、交付金額が１２億５０００万円に決定したと発表しており、好材料視されている。期間は中間審査までの２年間。なお、同件は２６年４月期業績予想の前提には