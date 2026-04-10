山田コンサルティンググループが冴えない。９日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の２６０億円から２６６億円（前の期比１６．９％増）へ上振れた一方、営業利益は３８億円から３７億４０００万円（同９．５％減）へ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。 コンサルティング事業で案件受注が良好だったことや、投資事業で投資株式や投資不動産の売却が順調だ