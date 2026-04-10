午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５１６、値下がり銘柄数は１０１１、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中１２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、繊維、小売など。値下がりで目立つのは鉱業、情報・通信、卸売など。 出所：MINKABU PRESS