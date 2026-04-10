2027年3月から、横浜市瀬谷区で開催される「GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）」。東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅から約4kmに位置する会場にて、東急グループが総力を挙げて出展するパビリオン「とうきゅうグループ館」の概要が発表されました。最大の見どころは、植物の種をモチーフにしたユニークな外観と、人をやさしく包み込む「膜屋根」のパビリオンです。これまで「多摩田園都市」などで自然と調和した