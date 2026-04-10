30〜40代も知っておきたい！都道府県民共済のシニア特約が80歳から85歳に延長【画像を見る】入院一時金など手厚い医療保障「熟年医療1型特約」本格的な高齢社会を迎え、ふとした瞬間に老後の備えに不安を覚えることが増えてきました。「自分たちの将来の備えはこれで大丈夫？」と気になりつつも、昨今の終わりの見えない物価高で日々の生活を回すのが精一杯、というのも現実です。自分たちのライフプランにお金を回したいけれど、