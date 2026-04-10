「手羽中と玉ねぎの甘酢煮」【画像で見る】ごはんが進む甘酢味「手羽中と玉ねぎの甘酢煮」物価高の中、比較的身近な存在のとり肉と玉ねぎ。栄養価も高く積極的にレシピに取り入れたい食材ですね。今回は手羽中と玉ねぎを使った「甘酢煮」のご紹介です。煮込んでやわらかくなったとり肉はごはんが進みます。＊＊＊■手羽中と玉ねぎの甘酢煮 ほろりとやわらかい手羽中が絶品！ほろりとやわらかい手羽中【材料】(2人分)・玉ねぎ .