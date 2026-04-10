電子レンジでもう1品！じゃがいもを使ったサブおかず【バリエ14品】どんな料理にも使えるじゃがいものおかずじゃがいもはメイン料理に使われることも多い野菜ですが、サブおかずとしても使い勝手の良い食材です。今回は、加熱を電子レンジにお任せして、他のおかずを作っている間に仕上がってしまうレシピをご紹介します。ポテトサラダとジャーマンポテトをちょっと和風にアレンジ。ぜひお試しください！■のりマヨポテサラいつ