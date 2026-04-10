Snow Manの公式Xが更新され、ラウールにフォーカスした「BANG!!」の動画が公開され、注目を集めている。 【動画＆写真】ラウールの「BANG!!」アクションシーン／ラウールが投稿した「BANG!!」MVオフショット／岩本照＆深澤辰哉の「BANG!!」アクションシーン ■ラウール、「BANG!!」でダイナミックなアクション披露 動画は楽曲のサビに乗せて繰り広げられるアクションシーン