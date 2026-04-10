【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IMP.の松井 奏が、ファッション誌『sweet （スウィート）』に、初の男性レギュラーモデルとして登場することが決定。4月11日発売の5月号より新連載「IMP. 松井 奏の A to Z」がスタートする。 ■松井奏の“好き”と“今”を切り取り、魅力を深堀する連載 『sweet』史上初のメンズ連載は、松井が初登場した3月号特集 「“春ニットと香り”でガーリーム