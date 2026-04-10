2026年4月29日（水）25時35分より日本テレビにて放送の深夜単発ドラマ「AIに話しすぎた男」。本日、ストーリーやキャストの情報を解禁！本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。主人公・相内亮佑（あない・りょうすけ）を演じるのは、地上波ドラマ初主演となる砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）。結婚を翌日に控えた相内亮佑（砂田将宏）は、順風満帆な人生の裏側で、恋人・めぐみ（藤江萌）への「