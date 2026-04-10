ジュンテンドー [東証Ｓ] が4月10日後場(13:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比54.6％減の2億円に落ち込んだが、27年2月期は前期比44.2％増の3億円に回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常損益は4.5億円の赤字(前年同期は2.7億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-2.6％→-4.8％に悪化した。 株探ニュース