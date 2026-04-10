10日13時現在の日経平均株価は前日比945.38円（1.69％）高の5万6840.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は516、値下がりは1011、変わらずは45と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を569.61円押し上げている。次いで東エレク が153.87円、フジクラ が106.60円、アドテスト が84.48円、ファナック が57.16円と続く。 マイナス寄与度は