北海道・倶知安町にあるホテルの工事現場で作業事故が発生しました。４月10日午前11時すぎ「20代の男性が重量物の下敷きになっている」と工事関係者から消防に通報がありました。消防によりますと、この事故で20代の男性が救助されましたが、意識のない状態で病院に搬送されたということです。警察が、事故の状況について調べています。