埼玉県三郷市の常磐自動車道で10日朝早く、トラックが炎上する火事がありました。10日午前6時ごろ、三郷市の常磐道上りの、三郷ジャンクション付近でトラックの運転手から「煙が出ている」と通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など6台が出動して火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、トラック1台と道路脇の壁の一部が焼けたということです。この火事でけが人はいませんでした。警察と消防が詳しい出火原因を