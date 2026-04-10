インフルエンザに罹患して7日に感染症特例で出場選手登録を抹消されていたDeNAのジョン・デュプランティエ投手（31）が、10日からチーム練習に合流することが決まった。球団によると、チームドクターによる診察を受け、症状軽快から48時間が経過したことでチームへの合流の許可が出たという。6日に体調不良を訴え、インフルエンザと診断された。先発予定だった7日の中日戦の登板を回避して療養していた。