「ＤｅＮＡ−広島」（１０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのジョン・デュプランティエ投手のチーム合流を球団が発表した。同投手は６日にインフルエンザ感染が判明し、７日に感染症特例の対象選手として出場選手登録を抹消されていた。同日に先発予定だった中日戦の登板を回避し、代替指名選手として登録された深沢鳳介投手が先発した。デュプランティエはチームドクターの診察を受け、症状軽快後４８時間を経過後のチーム合流