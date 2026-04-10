期待のボーイズグループNAZE（ネイズ）が、5月4日に正式デビューする。グループ名と同じミニアルバム「NAZE」をリリースする。日本人2人、韓国人4人、タイ人1人で構成された多国籍グループで、デビュー前から話題となっている。8日にはデビューアルバム写真を公開した。韓国公営放送KBSは10日「公開された写真の中で、それぞれ異なる個性が際立つスタイリングを披露し、ユニークなオーラを放っていた。7人それぞれが感覚的なポーズ