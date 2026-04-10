Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホの小さな画面で動画を見るのって、ちょっと窮屈ですよね。タブレット端末は、この問題を解決してくれるアイテムですが、とはいえ重いのが玉にキズ...SF映画みたいに、空間に「ヒュイン！」と画面が表示されたら最高なんだけどな、と思った人。もうそれ、ありますよ。ベッドの上でごろ寝し