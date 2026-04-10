【「ドラクエベビー＆キッズ」新商品】 4月16日 発売予定 スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」の公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」の新商品を4月16日に発売する。 今回は、スイムウェアのラッシュガードやサーフパンツ、涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど夏に向けた商品が新登場する。このほか人気の高いロンパ&#