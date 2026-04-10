Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2 もしかしたら、この値段からスタートです。Apple（アップル）が開発していると噂されている折りたたみiPhone。予想されている仕様は以下の記事でまとめていますが、ざっくりと紹介すると、内側には7.7インチの折りたたみディスプレイ、外側には5.3インチのディスプレイが搭載される見込みです。閉じてiPhone miniサイズ、開くとiPad miniサイ