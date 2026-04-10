筆者の話です。法事で親戚が集まるたび、私は決まってある席に向かいます。そこには、父を思い出す理由がありました。 法事の席で 「ここ、いいですか？」法事で親戚が集まると、私は決まって同じ言葉を口にします。向かう先は、父のいとこが座っている席の近くです。 その人は父とは性格がまったく違います。よく話し、よく笑い、場の空気を明るくするような人です。それでも、笑ったときの目じりが父によく似ていました