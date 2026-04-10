モデルの東原亜希が8日、自身のインスタグラムを更新。留守番をしていた子どもたちが作ったパンのクオリティーの高さが反響を呼んでいる。 【写真】見た目もおいしそうに焼き上がったパン子どもたちの奮闘が伝わる 「長女に双子とお留守番をお願いしたら、下の子を従えて初めてパンを作ったと送られてきた写真。」と書き出した東原。続けて「ホームベーカリー今ないので、手ごねで作ったらしい。