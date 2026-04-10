映画『アギトー超能力戦争ー』の完成披露舞台あいさつが4月9日に開催され、主演の要潤をはじめ、賀集利樹、映画初出演となるゆうちゃみのほか、テレビシリーズからのお馴染みのキャストである藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、新キャストのベッキー、田崎竜太監督が登壇。『仮面ライダーアギト』25年ぶりの復活への思いや撮影の裏話、「仮面ライダー生誕55周年」にちなんだトークで会場を盛り上げた。【写真】カッコいい＜G7＞のマス