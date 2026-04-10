ＤｅＮＡは１０日、インフルエンザ罹患による「感染症特例」で出場選手登録を抹消されていたジョン・デュプランティエ投手がチームに再合流すると発表した。デュプランティエは６日に体調不良を訴え、翌７日の中日戦（横浜）の先発を回避。同日に「感染症特例」の対象選手として登録抹消となっていた。２０２０年のコロナ禍を契機に制定された「感染症特例」では、体調が回復した場合は１０日間を待たずに再登録が可能。球団で