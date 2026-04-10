女優の上戸彩（４０）、樋口可南子（６７）、子役の永尾柚乃（９）らが出演するソフトバンクの新テレビＣＭ「白戸家お父さん衛星になる」編が、１０日から全国でオンエア。おなじみ白戸家シリーズの最新作は、お父さんが衛星となって宇宙から家族と交信するコミカルな内容となっている。今作は山奥を散策中のアヤ（上戸）たちが、人工衛星として宇宙に打ち上げられたお父さんを通して、海の上で釣りをしている兄（ダンテ・カ