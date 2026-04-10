お笑いタレントのカンニング竹山が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、大物お笑い芸人に誕生日を祝ってもらったことを明かした。竹山は、「おじさんが先輩のおじさんに祝ってもらえる幸せ」とつづると、竹山、ヒロミ、とんねるず・木梨憲武、見取り図・リリーの４人が、誕生日ケーキを前にして寄り添う集合写真を披露した。また、「ゴゴスマのちょっとした優しさ。感謝」とつづり、自身がコメンテーターを務めるＴＢ