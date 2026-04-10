フリーアナウンサーで、バスケットボール日本代表の渡邊雄太さんと結婚して、１月に第１子妊娠を報告した久慈暁子さんが4月9日、自身のインスタグラムを更新。『児童英語インストラクター』の資格を取得したことを明かしました。【写真を見る】【 久慈暁子 】『児童英語インストラクター』の資格を取得「また一つ、自信を持って新しい毎日を過ごせそうです」『児童英語インストラクター』は子どもに英語を教えるためのスキルを証