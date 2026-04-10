元ＡＫＢ４８で女優の川栄李奈さんが１０日、自身のＳＮＳを更新。夫で俳優の廣瀬智紀さんとの離婚を発表し、約７年の結婚生活にピリオドを打ったことを報告しました。【写真を見る】【 川栄李奈 】離婚発表「夫婦という形を終え、それぞれの人生歩む」廣瀬智紀さんとの７年の結婚生活に幕2019年5月に廣瀬智紀さんと結婚した川栄さんは「関係者の皆様応援してくださる皆様私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という