4月15日、皇族数確保に向けての全体会議が約1年ぶりに開かれる。昨年4月17日の議事録を信じるならば、衆参両院の正副議長による取りまとめ案が、そう遠からず提示されることになりそうだ。 「既に国会の示した附帯決議から八年、政府の報告書受領からは三年がたっております。速やかに結論を出すことも国会の責任ではないのかというふうに考えております」――額賀福志郎・衆議院議長（当時） 「まずは衆参正副四者