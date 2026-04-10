お笑いタレントの長州小力（本名・久保田和輝）さん（５４）が９日に都内で無免許運転し、信号無視をした疑いがあることが捜査関係者への取材でわかった。警視庁野方署は、道路交通法違反（無免許運転、信号無視）容疑で東京地検に書類送検する方針。捜査関係者によると、９日午前１１時１５分頃、中野区中野の早稲田通りで、無免許で乗用車を運転し、信号を無視した疑いがあるという。交差点で信号を無視して左折したため、