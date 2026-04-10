男性5人組ボーカルグループ、ゴスペラーズの黒沢薫（55）が10日、Xを更新。病院で処方される「OTC類似薬」の自己負担額を上乗せする健康保険法改正案に懸念を示した。「OTC類似薬」とは、ドラッグストアや薬局などで医師の処方箋なしで買える市販薬「OTC医薬品」と成分や効能が類似するもの。全国保険医団体連合会（保団連）は公式Xで「アレグラ、ロキソニン、ヒルドイドなど77成分1100品目の薬代の負担（窓口3割負担）が実質5割に