TBS系連続ドラマ「VIVANT」への出演で注目された女優飯沼愛（22）が10日、インスタグラムを更新。新事務所所属を報告した。「この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました。これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります。改めて、よろしくお願いいたします！」とつづった。モノクロの宣材写真も公開した。1日にはインスタグラムを更新。過去投稿がすべて削除され