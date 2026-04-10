先月末のイングランド代表との親善試合でカウンターアタックから見事に相手を崩し、決勝ゴールを決めた日本代表FW三笘薫。まさに三笘の良さを詰め込んだような攻撃だったが、今季終盤にブライトンでも同様の活躍を見せられるだろうか。今季の三笘はここまでリーグ戦20試合に出場し、2ゴール1アシストの成績に留まっている。怪我の影響もあるが、昨季の10ゴール4アシストから比べると物足りない数字だ。英『BBC Sussex』の有名コメ