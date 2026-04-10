Jリーグ開幕の1993年にジェフユナイテッド市原(現ジェフユナイテッド市原・千葉)で活躍したピエール・リトバルスキー氏が離婚を発表した。ブンデスリーガの1.FCケルン、さらに西ドイツ代表でも攻撃の牽引役を担ったリトバルスキー氏は、1993年に来日。ジェフでは2年間の在籍でJリーグ63試合に出場して10ゴールを記録するなど得意のドリブル突破でサポーターを魅了し、現役引退後は横浜FCやアビスパ福岡で監督を務めた。私生活では