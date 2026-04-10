UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ、バルセロナとアトレティコ・マドリードの対戦は0-2とアウェイのアトレティコが先勝した。珍しくホームで敗戦してしまったバルサは、準決勝進出に向け苦境に立たされた。しかしバルセロナは、この試合で不適当なジャッジがあったと主張しUEFAに対し正式に異議を申し立てた。当該のシーンは54分、アトレティコのゴールキックとなったシーンだ。GKファン・ムッソがボールを蹴り、DFマルク・