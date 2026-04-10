バイエルン・ミュンヘンが、アストン・ヴィラに所属するイングランド代表FWモーガン・ロジャーズ（23）の獲得に興味を持っているようだ。マンチェスター・シティの下部組織に在籍していたロジャーズは、イングランドの複数クラブを渡り歩いて2024年夏にアストン・ヴィラへ完全移籍。推進力あるドリブル突破や高いフィニッシュ能力を武器に、今季はここまでプレミアリーグ31試合に出場し、8ゴール5アシストを記録している。プレミア