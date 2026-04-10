エールフランス航空は、夏スケジュールに73か国の約170都市に乗り入れる。長距離路線は主に北米と南米路線を拡大し、前年同期比2％供給量を増やす。中東情勢を受けて、テルアビブとベイルート、ドバイ、リヤドへの運航を5月3日まで取りやめ、需要の高いアジア路線を増やす。パリ/シャルル・ド・ゴール〜ラスベガス線を4月15日から週3往復で開設する。さらに、パリ/シャルル・ド・ゴール〜ニューヨーク/ニューアーク線は6月から1日2