【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「コンセプトマスターライン necomi氏オリジナルイラスト だいすきが、溢れ出す」を公開した。発売日と価格