インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」で未使用品を含む中古「Google Pixel」シリーズの販売を開始した。「のりかえ価格」の適用により、最大2万180円引きで購入できる。 Google Pixel 10 購入できる中古品の状態は機種により異なる。保証期間は利用開始日から30日。「中古未使用品」は通常使用されておらず、キズや汚れなどがないもの。開封済み品／未開封品の選択はでき