Googleは、Fitbitアプリで提供する「パーソナルヘルスコーチ」のパブリックプレビューについて、提供対象国と言語を拡大した。日本も対象に含まれ、iOS版とAndroid版の無料ユーザーおよびPremiumユーザーが利用できる。 今回新たに対象となる国は、オーストリア、ベルギー、ブラジル、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ