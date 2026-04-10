サムスン電子ジャパンは、Samsungオンラインショップで中古端末を買い取りする「Samsung買取りサービス」を開始した。 同社は従来、スマートフォンやタブレットを購入時に旧機種を下取りするサービスを提供していたが、「Samsung買取りサービス」では好きなタイミングでデバイスを売却できる。 買い取りされた端末は、Samsungクレジットとしてユーザーのアカウントに付与され