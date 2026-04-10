【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル プライム1スタジオは、「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」の企業向けに開催した内覧会にて、フィギュア「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO/KAITO “Art by lack”」を公開した。発売日と価格は共に未定。 本製品は