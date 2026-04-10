タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。亡き愛犬への想いをつづった。この日、北斗は夫でタレントの佐々木健介が「昨日、夜遅くにロケから帰ってきた」と明かすも「また早朝から別番組のロケに行きました〜」と多忙な様子を報告。「数日ぶりに会えたのにまたお父さんいなくなっちゃったから」と寂しそうな愛犬達の様子を明かし「（朝5時にお散歩させてからロケに行ったようです）」とつづった。その後更新したブログでは「