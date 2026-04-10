お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が8日に自身のアメブロを更新。入学式を前にネイルを新しくしたことを報告し、子ども達の1日の様子を公開した。この日、小原は「兄たち登校したあとは朝からこうめちゃんに付き添いしてもらってネイルサロンでネイルチェンジしました」と報告し「入学式っぽい？ネイル」と完成したネイルの写真を公開。「seriaでみつけたネイルパーツをつけてもらいました」と明かした。続けて、長男・誠希